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Эстония приняла закон о запрете символики военной агрессии

Парламент Эстонии ввел штрафы за демонстрацию символики, связанной с военной агрессией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Парламент Эстонии принял закон, запрещающий демонстрацию символики, связанной с военной агрессией. Об этом сообщает Delfi.

Запрещается открытая демонстрация символики, использованной при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления с целью поддержки или оправдания этих преступлений. Физическим лицам за это грозит штраф в 1,2 тысячи евро (около 100 тысяч рублей) или арест, юридическим лицам — штраф на сумму до 32 тысяч евро (более 2,5 миллиона рублей).

Закон также вводит наказание за присоединение к армии или другому вооруженному объединению иностранного государства, совершающего акт агрессии, а также за сознательную поддержку такой агрессии, в том числе финансирование. Наказание составит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Ранее полиция Эстонии сообщила, что в стране вводится временный запрет на публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов России и СССР и советской военной формы.

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Алевтина Запольская
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