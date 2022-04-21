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Крупнейший пенсионный фонд мира потерял миллиарды долларов

Норвежский фонд национального благосостояния потерял миллиарды долларов на падении акций

Фото: Shutterstock

Норвежский фонд национального благосостояния, крупнейший в мире пенсионный фонд, потерял десятки миллиардов долларов на фоне происходящего на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.

В отчете по итогам первого квартала 2022 года говорится об убытках в размере 653 миллиардов норвежских крон (74,2 миллиарда долларов). Доходность вложений в акционерный капитал фонда составила минус 5,2 процента. Это произошло на фоне геополитики, которая ударила по акциям и облигациям. По состоянию на 31 марта 2022 года, в фонде было 11 657 миллиардов норвежских крон. 70,9 процента фонда было инвестировано в акции, 26,3 процента — в ценные бумаги с фиксированным доходом, 2,7 процента — в недвижимость и 0,1 процента — в инфраструктуру для возобновляемых источников энергии.

Летом 2021 года фонд смог заработать 111 миллиардов долларов на росте акций. Доходность инвестиций в энергетические компании составила 19,5 процента. Кроме того, крупнейший суверенный фонд в мире активно инвестировал в американские IT-компании: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Facebook.

Фонд основан в 1990 году, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи нефти для обеспечения благосостояния будущих поколений жителей страны. 25 лет назад на его счет впервые зачислили деньги.

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Платон Щукин
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