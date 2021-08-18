«Нефтяная кубышка» Норвегии заработала десятки миллиардов долларов на акциях

Государственный пенсионный фонд Норвегии заработал 111 миллиардов долларов на росте акций за первые шесть месяцев 2021 года, сообщает Reuters.

«Инвестиции в акции внесли наибольший положительный вклад в доходность в первой половине года, особенно инвестиции в энергетический и финансовый сектора», — отметил глава фонда Николай Танген. В общей сложности акции «нефтяной кубышки» подорожали на 9,4 процента.

Доходность инвестиций в энергетические компании составила 19,5 процента. Кроме того, крупнейший суверенный фонд в мире активно инвестировал в американские IT-компании: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Facebook. Портфельный пакет фонда состоит из акций (72,4 процента), облигаций (25,1 процента) и недвижимости (2,4 процента).

Фонд основан в 1990 году, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи нефти для обеспечения благосостояния будущих поколений жителей страны. 25 лет назад на его счет впервые зачислили деньги. На текущий момент стоимость активов фонда достигает 1,4 триллиона долларов.

В середине мая фонд выделил рекордные 50 миллиардов долларов на восстановление страны после пандемии коронавируса. В апреле фонд впервые инвестировал в развитие возобновляемой энергетики, потратив 1,63 миллиарда долларов на покупку 50 процентов акций Orsted — крупнейшей энергетической компании Дании, специализирующейся на ветроэнергетике.

