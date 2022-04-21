Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В российском зоопарке родились семеро козлят

В зоопарке Калининграда родились семеро козлят

Фото: Telegram-канал «Калининградский зоопарк»

В зоопарке Калининграда на свет появились семеро козлят. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский зоосад.

«Родились как-то раз в зоопарке семеро козлят... Ни капельки не преувеличиваем, именно столько их в этом году и родилось», — рассказали в зоопарке.

Там уточнили, что четверо из малышей — ангорской породы, еще трое — нубийской. Все они еще находятся вместе с матерями, которые их кормят.

Как ожидается, к июню животные окрепнут, и их начнут знакомить с посетителями. Пообщаться с козлятами можно будет на контактной площадке «Прыг-Скок», которая работает на территории зоопарка.

Ранее в апреле сообщалось, что в зоопарке Ростова-на-Дону появилась еще одна красная мартышка. Детеныш, которого назвали Джимми, родился в конце февраля у пары мартышек Иветты и Султана. При этом самка отказалась от малыша, в результате заботу о нем взяли на себя зоологи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Европейская страна отказалась от российской нефти
На спутнике Юпитера Ио заметили загадочный рельеф
Пожар в здании Центрального НИИ войск ВКО в Твери попал на видео
Ранее судимому россиянину дали пожизненное за убийство семьи из пяти человек
Стало известно о пожаре в НИИ войск ВКО в Твери
На суде бывший депутат Госдумы Бурнашов признал вину в нападении на полицейского
Российские власти увидели желание IKEA вернуться в Россию
Глава «Лукойла» ушел из компании на фоне санкций
Отбеливающие полоски оставили блогершу с черными зубами
Захарова ответила на просьбу Джонсона быть милосердными с британским пленным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.