В российском зоопарке родились семеро козлят

В зоопарке Калининграда родились семеро козлят

В зоопарке Калининграда на свет появились семеро козлят. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский зоосад.

«Родились как-то раз в зоопарке семеро козлят... Ни капельки не преувеличиваем, именно столько их в этом году и родилось», — рассказали в зоопарке.

Там уточнили, что четверо из малышей — ангорской породы, еще трое — нубийской. Все они еще находятся вместе с матерями, которые их кормят.

Как ожидается, к июню животные окрепнут, и их начнут знакомить с посетителями. Пообщаться с козлятами можно будет на контактной площадке «Прыг-Скок», которая работает на территории зоопарка.

Ранее в апреле сообщалось, что в зоопарке Ростова-на-Дону появилась еще одна красная мартышка. Детеныш, которого назвали Джимми, родился в конце февраля у пары мартышек Иветты и Султана. При этом самка отказалась от малыша, в результате заботу о нем взяли на себя зоологи.