В Ростовском зоопарке появилась еще одна красная мартышка

Детеныш красной мартышки появился на свет в Ростовском зоопарке

В зоопарке Ростова-на-Дону появилась еще одна красная мартышка. Об этом сообщает ГТРК «Дон-ТР» со ссылкой на представителей зоосада.

Как отмечается, детеныш, которого назвали Джимми, появился на свет еще в конце февраля у пары мартышек Иветты и Султана. При этом самка отказалась от малыша, в результате заботу о нем взяли на себя зоологи. В настоящее время Джимми находится на искусственном вскармливании.

По словам специалистов, детеныш полностью здоров и отличается активностью и любознательностью. Ожидается, что когда ему исполнится шесть месяцев, его начнут знакомить с сородичами.

Ранее в апреле сообщалось, что в Новосибирском зоопарке у очковых лангуров, единственной в России пары обезьян семейства мартышковых, родился детеныш.