Обрушилась крыша горящего в Твери оборонного НИИ

В Твери из-за пожара обрушилась крыша здания НИИ войск ВКО

Обрушилась крыша здания научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО), который находится в Твери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Обрушение произошло из-за пожара.

По последним данным, в происшествии погибли два человека. Источник в экстренных службах уточнил, что в данный момент проверяется информация о возможном третьем погибшем. Число пострадавших увеличилось до 30 человек.

О пожаре в НИИ стало известно 21 апреля. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно столб черного дыма, поднимающийся от здания. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети.