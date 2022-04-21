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Стало известно о втором погибшем при пожаре в оборонном НИИ в Твери

ТАСС сообщил о втором погибшем при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Стало известно о втором погибшем при пожаре в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО) в Твери. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в экстренных службах уточнил, что в данный момент проверяется информация о возможном третьем погибшем. «Всего из здания были эвакуированы более 30 человек», — заключил источник.

Собеседник агентства также отметил, что число пострадавших при пожаре в оборонном НИИ выросло до 30. Часть людей пострадала от дыма, у других ушибы и травмы, которые они получили, спасаясь от пожара и выпрыгивая из окон.

О пожаре в НИИ стало известно 21 апреля. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно столб черного дыма, поднимающийся от здания. У горящего оборонного НИИ обрушилась крыша. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети.

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Варвара Кошечкина
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