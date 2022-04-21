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Число пострадавших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 30

ТАСС: число пострадавших при пожаре в тверском НИИ войск ВКО выросло до 30

Кадр: Telegram-канал «Говорит Москва»

Число пострадавших при пожаре в научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО), который находится в Твери, выросло до 30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Точное количество пострадавших пока уточняется. На данный момент за медицинской помощью обратились около 30 человек. Погибший один», — заявил источник агентства.

По его словам, часть людей пострадала от дыма, у других ушибы и травмы, которые они получили, спасаясь от пожара и выпрыгивая из окон.

О пожаре в НИИ стало известно 21 апреля. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно столб черного дыма, поднимающийся от здания. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети.

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Никита Абрамов
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