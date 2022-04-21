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Пожар в здании Центрального НИИ войск ВКО в Твери попал на видео

Опубликовано видео пожара в здании НИИ войск ВКО в Твери

Пожар в здании Центрального НИИ войск ВКО в Твери попал на видео. Кадры очевидцев публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

На кадрах видно, как из окон третьего и четвертого этажа НИИ вырывается пламя. Все здание окружено плотным дымом. На двухэтажной пристройке работают пожарные.

Предварительно, пожар начался в 11 утра в центральном корпусе НИИ. По данным радиостанции, людям приходилось выпрыгивать из окон, так как они не могли покинуть здание из-за ядовитого дыма.

Константин Лысяков
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