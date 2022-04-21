Появились кадры с места пожара на российском заводе

Очевидцы публикуют кадры из Ивановской области, где на химзаводе произошел пожар

Пожар на Дмитриевском химическом заводе в городе Кинешма Ивановской области попал на видео. Кадры очевидцев с места происшествия в четверг, 21 апреля, публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным дежурной полиции города, площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали 143 человека.

Сообщается, что горит один из цехов. Информация о пострадавших уточняется.