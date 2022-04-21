Стало известно о пострадавших при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери

При пожаре в НИИ войск Военно-космической обороны пострадали семь человек

При пожаре в тверском НИИ войск Военно-космической обороны (ВКО) пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Число пострадавших выросло до семи, возможно, их будет больше», — заявил источник агентства. Дальнейшие данные о пострадавших уточняются.

Кроме того, 21 апреля произошел еще один пожар на Дмитриевском химическом заводе в Ивановской области. По данным региональной прокуратуры, площадь составляла около 800 квадратных метров.