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Стало известно о пострадавших при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери

При пожаре в НИИ войск Военно-космической обороны пострадали семь человек

Кадр: Telegram-канал «Говорит Москва»

При пожаре в тверском НИИ войск Военно-космической обороны (ВКО) пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Число пострадавших выросло до семи, возможно, их будет больше», — заявил источник агентства. Дальнейшие данные о пострадавших уточняются.

Кроме того, 21 апреля произошел еще один пожар на Дмитриевском химическом заводе в Ивановской области. По данным региональной прокуратуры, площадь составляла около 800 квадратных метров.

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Никита Абрамов
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