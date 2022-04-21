Стало известно о пострадавших при пожаре на российском химзаводе

Два человека пострадали при пожаре на Дмитриевском химзаводе в Ивановской области

При пожаре на Дмитриевском химическом заводе в Ивановской области пострадали два человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры российского региона пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Пожар на территории предприятия в городе Кинешма начался утром 21 апреля. Сообщалось, что его площадь составляла около 800 квадратных метров. На опубликованных очевидцами кадрах с места ЧП было видно густой столб дыма.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что в результате пожара произошло обрушение ангара, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости.

Двух пострадавших с ожогами доставили в больницу. Проводится проверка.