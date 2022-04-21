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Названа причина пожара в оборонном НИИ в Твери

Причиной пожара в НИИ войск ВКО в Твери могла стать аварийная работа электросети
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны мог произойти из-за аварийной работы электросети. Такую причину возгорания назвали ТАСС в экстренных службах.

«По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электросети, поскольку здание и проводка старые», — заявили специалисты службы. В командовании гарнизона сообщили, что персонал оборонного НИИ был эвакуирован.

По данным командования, 21 апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса НИИ произошло возгорание. Число пострадавших при пожаре в научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО) в Твери выросло до 15 человек. Один человек погиб.

Ранее стало известно, что в тушении пожара задействованы караулы шести пожарных частей. Также очевидцами были опубликованы кадры с места происшествия, на которых виден столб черного дыма.

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Варвара Кошечкина
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