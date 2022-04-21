Командование подтвердило пожар в военном НИИ в Твери

Командование гарнизона подтвердило пожар в научном учреждении Минобороны в Твери

В научном учреждении министерства обороны России в Твери произошел пожар, персонал был эвакуирован. Эту информацию подтвердили в командовании гарнизона, пишет РИА Новости.

По данным командования, 21 апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса НИИ произошло возгорание. Сотрудники МЧС в настоящее время тушат пожар.

Ранее стало известно, что число пострадавших при пожаре в научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО) в Твери выросло до 15 человек. По предварительной информации, один из них скончался. Площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров.