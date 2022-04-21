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Стало известно о погибшем при пожаре в здании Центрального НИИ войск ВКО в Твери

Один человек погиб при пожаре в НИИ войск Военно-космической обороны в Твери

Кадр: Telegram-канал «Говорит Москва»

Один человек погиб при пожаре в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО) в Твери. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

Еще 16 человек в результате ЧП пострадали. Уточнялось, что люди получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания.

По предварительным данным, возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

Ранее стало известно, что в тушении пожара задействованы караулы шести пожарных частей. Также очевидцами были опубликованы кадры с места происшествия.

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Евгения Куликова
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