Стало известно о погибшем при пожаре в здании Центрального НИИ войск ВКО в Твери

Один человек погиб при пожаре в НИИ войск Военно-космической обороны в Твери

Один человек погиб при пожаре в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО) в Твери. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

Еще 16 человек в результате ЧП пострадали. Уточнялось, что люди получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания.

По предварительным данным, возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

Ранее стало известно, что в тушении пожара задействованы караулы шести пожарных частей. Также очевидцами были опубликованы кадры с места происшествия.