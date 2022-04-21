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СКР нашел следы преступлений против мирных жителей в больнице Мариуполя

СКР возбудил уголовное дело по фактам убийств мирных жителей в больнице Мариуполя

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) нашли следы преступлений против мирных жителей в больнице Мариуполя — предполагается, что их совершили солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, в больнице № 4 Мариуполя обнаружили десятки тел убитых мирных жителей; их окончательное количество будет установлено после разбора завалов. Следствие считает, что к гибели жителей города причастны военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ из войсковой части А-2802, возбуждено уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» УК РФ.

Установлено, что командование этой войсковой части неоднократно отдавало подчиненным приказы об обстреле жилых домов и объектов инфраструктуры города; огонь велся из артиллерийских установок. Военнослужащие таким образом устрашали население и дестабилизировали деятельность органов власти Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел больницы в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети. Он приказал подчиненным собрать доказательственную базу для привлечения виновных к уголовной ответственности.

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Владимир Шарапов
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