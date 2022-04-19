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Бастрыкин поручил расследовать обстрел больницы в Харьковской области

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела больницы в Харьковской области

Фото: сайт СК России

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела больницы в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователям поручено собрать доказательственную базу для привлечения виновных к уголовной ответственности. По данным МВД ЛНР, представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области. В результате снаряд попал в центр развития ребенка, где находились 25 детей. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина займется расследованием убийств жителей Краматорска, совершенных украинскими боевиками с целью грабежа. Бастрыкин поручил подчиненным фиксировать все факты и установить причастных к преступлениям лиц.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Марина Совина
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