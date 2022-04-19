Бастрыкин поручил расследовать обстрел больницы в Харьковской области

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела больницы в Харьковской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела больницы в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователям поручено собрать доказательственную базу для привлечения виновных к уголовной ответственности. По данным МВД ЛНР, представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области. В результате снаряд попал в центр развития ребенка, где находились 25 детей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина займется расследованием убийств жителей Краматорска, совершенных украинскими боевиками с целью грабежа. Бастрыкин поручил подчиненным фиксировать все факты и установить причастных к преступлениям лиц.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.