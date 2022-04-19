Украинские военные обстреляли в Харьковской области больницу с детьми

В МВД ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли в Харьковской области территорию больницы с детьми

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию больницы в селе Липцы в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Луганской народной республики (ЛНР).

В ведомстве заявили, что выпущенный украинскими военными снаряд попал в центр развития ребенка, где находились 25 детей. В МВД уточнили, что в результате попадания мины никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в марте ВСУ обстреляли ракетами «Точка-У» украинский Мелитополь, в том числе расположенный в городе российский военный госпиталь. Отмечается, что в результате были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил России, а главврач больницы получил контузию.