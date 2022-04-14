Стало известно об обстреле ВСУ российского госпиталя в Мелитополе

Хирург Нежилов сообщил, что ВСУ 17 марта обстреляли «Точкой-У» российский госпиталь

Стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 марта обстреляли ракетами «Точка-У» Мелитополь, в том числе расположение российского военного госпиталя. В результате были ранены двое российских военнослужащих, а главврач получил контузию. Об этом РИА Новости рассказал хирург госпиталя Роман Нежилов.

«17 марта наш госпиталь будет считать своим вторым днем рождения, потому что практически по госпиталю произведен обстрел "Точкой-У", как мы потом уже узнали. Практически вся территория расположения госпиталя была поражена минами (суббоеприпасы кассетной части ракеты — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил хирург. По его словам, все были на рабочих местах, когда вдруг произошел взрыв, а после него еще мелкие взрывы.

Нежилов также рассказал, что после первого удара стали доставлять раненых из тыловой бригады, находящейся на границе с местом расположения госпиталя. Две бригады провели операцию одному тяжело раненному военнослужащему, а когда его удалось стабилизировать, врачи занялись вторым раненым. Обоих спасли.

По данным агентства, ракета действительно принадлежит ВСУ, что доказывает серийный номер Ш91536. Фрагменты украинских ракет этой серии уже множество раз обнаруживали на территории Донбасса.

В конце марта представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные повредили детскую городскую больницу при обстреле Донецка. Пострадала детская городская больница №4 в Петровском районе.