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Стало известно об обстреле ВСУ российского госпиталя в Мелитополе

Хирург Нежилов сообщил, что ВСУ 17 марта обстреляли «Точкой-У» российский госпиталь

Фото: РИА Новости

Стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 марта обстреляли ракетами «Точка-У» Мелитополь, в том числе расположение российского военного госпиталя. В результате были ранены двое российских военнослужащих, а главврач получил контузию. Об этом РИА Новости рассказал хирург госпиталя Роман Нежилов.

«17 марта наш госпиталь будет считать своим вторым днем рождения, потому что практически по госпиталю произведен обстрел "Точкой-У", как мы потом уже узнали. Практически вся территория расположения госпиталя была поражена минами (суббоеприпасы кассетной части ракеты — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил хирург. По его словам, все были на рабочих местах, когда вдруг произошел взрыв, а после него еще мелкие взрывы.

Нежилов также рассказал, что после первого удара стали доставлять раненых из тыловой бригады, находящейся на границе с местом расположения госпиталя. Две бригады провели операцию одному тяжело раненному военнослужащему, а когда его удалось стабилизировать, врачи занялись вторым раненым. Обоих спасли.

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По данным агентства, ракета действительно принадлежит ВСУ, что доказывает серийный номер Ш91536. Фрагменты украинских ракет этой серии уже множество раз обнаруживали на территории Донбасса.

В конце марта представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные повредили детскую городскую больницу при обстреле Донецка. Пострадала детская городская больница №4 в Петровском районе.

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Алина Гончарова
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