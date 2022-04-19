Бастрыкин поручил расследовать убийства жителей Краматорска боевиками Украины

СКР расследует убийства жителей Краматорска украинскими боевиками с целью грабежа

Следственный комитет России (СКР) по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина займется расследованием убийств жителей Краматорска, совершенных украинскими боевиками с целью грабежа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил подчиненным фиксировать все факты и установить причастных к преступлениям лиц.

В ведомстве указали на сообщения из мессенджеров от жителей Краматорска, которые заявили о серии убийств мирных жителей украинскими силовиками ради завладения их автомобилями. Грабежи совершались на выезде из Краматорска по дороге Н-20 в направлении Славянска. Украинские боевики останавливали людей и отбирали у них машины, а тех, кто сопротивлялся, — расстреливали на обочине. Известно о 23 убитых мирных жителях.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.