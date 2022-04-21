Минтранс опубликовал предложение по защите флота от санкций
Министерство транспорта России обнародовало проект постановления правительства, который дает возможность досрочного перехода судов, находящихся в финансовом лизинге, к арендатору. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«По соглашению сторон договора лизинга, предмет лизинга по договору лизинга морского судна, судна внутреннего плавания или судна смешанного (река - море) плавания может перейти в собственность лизингополучателя до истечения срока договора лизинга и до исполнения лизингополучателем обязательств по выплате лизингодателю лизинговых платежей по договору лизинга в полном объеме», — сказано в проекте постановления.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что данное постановление поможет сохранить анонимность настоящего собственника и, как следствие, избежать потенциальных арестов судов в иностранных портах.