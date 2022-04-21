Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минтранс опубликовал предложение по защите флота от санкций

Минтранс России опубликовал предложение по защите флота от санкционных ограничений

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Министерство транспорта России обнародовало проект постановления правительства, который дает возможность досрочного перехода судов, находящихся в финансовом лизинге, к арендатору. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«По соглашению сторон договора лизинга, предмет лизинга ‎по договору лизинга морского судна, судна внутреннего плавания или судна смешанного (река - море) плавания может перейти в собственность лизингополучателя до истечения срока договора лизинга и до исполнения лизингополучателем обязательств по выплате лизингодателю лизинговых платежей по договору лизинга в полном объеме», — сказано в проекте постановления.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что данное постановление поможет сохранить анонимность настоящего собственника и, как следствие, избежать потенциальных арестов судов в иностранных портах.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о провокации украинских боевиков с машинами со знаком Z
Стало известно о планах компании Koch Industries уйти из России
Профсоюз теннисистов выступил с заявлением об отстранении россиян с Уимблдона
Минтранс опубликовал предложение по защите флота от санкций
Россия ввела новые санкции против Канады
Госдеп обвинил Москву в несерьезном подходе к переговорам по Украине
Кадыров рассказал о настрое украинских солдат
Зеленский назвал сумму потерь Украины в ходе спецоперации
Рублев высказался об отстранении россиян от Уимблдона
Госдеп США выразил надежду на скорое возвращение украинских беженцев домой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.