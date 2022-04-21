Минтранс опубликовал предложение по защите флота от санкций

Минтранс России опубликовал предложение по защите флота от санкционных ограничений

Министерство транспорта России обнародовало проект постановления правительства, который дает возможность досрочного перехода судов, находящихся в финансовом лизинге, к арендатору. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«По соглашению сторон договора лизинга, предмет лизинга ‎по договору лизинга морского судна, судна внутреннего плавания или судна смешанного (река - море) плавания может перейти в собственность лизингополучателя до истечения срока договора лизинга и до исполнения лизингополучателем обязательств по выплате лизингодателю лизинговых платежей по договору лизинга в полном объеме», — сказано в проекте постановления.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что данное постановление поможет сохранить анонимность настоящего собственника и, как следствие, избежать потенциальных арестов судов в иностранных портах.