Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский фондовый рынок закрылся снижением

Индекс Мосбиржи снизился на 2,56 процента на торгах 21 апреля

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Российский фондовый рынок на торгах 21 апреля закрылся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 2,56 процента, индекс РТС незначительно вырос (0,11 процента), свидетельствуют данные площадки .

Индекс голубых фишек снижается на 3,21 процента. Растут в цене бумаги «Алросы», снижаются акции «Лукойла» (21 апреля стало известно, что компанию на фоне санкций покинул ее глава Вагит Алекперов) и «Яндекса» (21 апреля отозвал прогноз по выручке и признал нехватку средств на погашение облигаций).

Курс доллара от TradingView

Курс доллара к закрытию торгов упал до 74,3 рубля (теряет 2 рубля), курс евро приблизился к 79,5 рубля (минус 2,4 рубля).

Стоимость нефти Brent находится вокруг отметки в 109 долларов за баррель (плюс 1,6 процента к закрытию предыдущего дня).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Твери произошел крупный пожар в оборонном НИИ
Чубайс оставил еще несколько постов в России
В Госдуме предложили провести альтернативную Олимпиаду
Россиянам перечислили способы мошенничества при покупке туров и авиабилетов
Негигиеничный поступок авиапассажира попал на фото и вызвал отвращение в сети
Школьница неожиданно разбогатела на продаже поношенной одежды
В ЦБ оценили возможность ограничения доступа россиян к иностранным акциям
Samsung увеличит производство складных смартфонов
Российская студентка предстанет перед судом за ложный донос об изнасиловании
Пчелы в США уменьшились из-за изменения климата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.