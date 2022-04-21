Российский фондовый рынок закрылся снижением

Индекс Мосбиржи снизился на 2,56 процента на торгах 21 апреля

Российский фондовый рынок на торгах 21 апреля закрылся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 2,56 процента, индекс РТС незначительно вырос (0,11 процента), свидетельствуют данные площадки .

Индекс голубых фишек снижается на 3,21 процента. Растут в цене бумаги «Алросы», снижаются акции «Лукойла» (21 апреля стало известно, что компанию на фоне санкций покинул ее глава Вагит Алекперов) и «Яндекса» (21 апреля отозвал прогноз по выручке и признал нехватку средств на погашение облигаций).

Курс доллара к закрытию торгов упал до 74,3 рубля (теряет 2 рубля), курс евро приблизился к 79,5 рубля (минус 2,4 рубля).

Стоимость нефти Brent находится вокруг отметки в 109 долларов за баррель (плюс 1,6 процента к закрытию предыдущего дня).