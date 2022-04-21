Умер звезда сериала «Безумцы» Роберт Морс

Американский актер, звезда сериала «Безумцы» Роберт Морс умер на 91-м году жизни

Умер американский актер, лауреат премий «Тони», «Эмми» и «Драма Деск» Роберт Морс. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на семью покойного.

Артист, наиболее известный по роли эксцентричного соучредителя рекламного агентства Sterling Cooper Берта Купера в сериале «Безумцы», скончался на 91-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

Роберт Алан Морс (полное имя) родился 18 мая 1931 года в городе Ньютон, штат Массачусетс. Впервые он прославился после участия в бродвейской постановке 1961 года «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая». За мюзикл Морс был награжден премией «Тони».

Ранее в апреле стало известно о смерти французского актера театра и кино Мишеля Буке. Артист, наиболее известный российскому зрителю по фильму «Игрушка» с Пьером Ришаром, скончался на 97-м году жизни. Он считался одним из самых значимых комедиантов у себя на родине.