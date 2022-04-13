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Умер звезда фильма «Игрушка» Мишель Буке

Известный по фильму «Игрушка» французский актер Мишель Буке умер на 97-м году жизни

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Умер французский актер театра и кино Мишель Буке. Об этом сообщает Le Figaro.

Известный российским зрителям по фильму «Игрушка» с Пьером Ришаром артист скончался на 97-м году жизни. Он считался одним из самых значимых комедийных артистов у себя на родине.

Мишель Буке родился 6 ноября 1925 года в Париже. Получил образование в Национальной консерватории драматического искусства. В 1944 году Буке исполнил свою первую главную роль в театре, через три года начал карьеру в кино.

Во Франции Буке был востребованным артистом, снимался до 2020 года. Он играл в значимых картинах таких режиссеров французской «новой волны», как Франсуа Трюффо и Клод Шаброль. За свои работы Буке был дважды удостоен кинонаграды «Сезар» и двух театральных премий Мольера.

Ранее сообщалось о смерти американского комика, актера кино и озвучивания Гилберта Готтфрида. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.

Сергей Равин
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