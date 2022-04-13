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Умер озвучивший попугая Яго в «Аладдине» актер

Комик Гилберт Готтфрид, озвучивший попугая Яго в «Аладдине», умер на 68-м году жизни
Гилберт Готтфрид

Гилберт Готтфрид . Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американский комик, актер кино и озвучивания Гилберт Готтфрид умер на 68-м году жизни. Артист был наиболее известен по озвучиванию попугая Яго в мультфильмах про Алладина. О смерти Готтфрида сообщили его родные в Twitter.

Актер ушел из жизни после продолжительной болезни. Его родственники призвали продолжать смеяться в его честь настолько громко, насколько это возможно.

Готтфрид родился в 1955 году и уже в 15 лет начал карьеру комика. После он приобрел известность в качестве актера озвучки, а также снялся в нескольких эпизодических ролях в кино и на телевидении. Артисту также принадлежит голос попугая Яго в мультфильме «Алладин» 1992 года компании Disney и последующих сиквелах и мультсериалах.

Ранее сообщалось, что умер американский актер Нехемия Персофф, известный по роли роль босса мафии по кличке Маленький Бонапарт в комедийном фильме 1959 года «В джазе только девушки». Артист скончался на 103-м году жизни.

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Марина Совина
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