В ЦБ оценили возможность ограничения доступа россиян к иностранным акциям

В ЦБ заявили, что запрет покупки иностранных акций и валюты на ИИС не обсуждается

Возможность запрета покупки иностранных акций и валюты на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) сейчас не обсуждается, сообщили в пресс-службе Центрального банка России РИА Новости.

«Сейчас не обсуждается запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на ИИС», — заявили в ЦБ.

Соответствующую оценку в регуляторе дали, комментируя слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Он ранее 21 апреля заявил, что следует ограничить доступ к покупке иностранных акций для россиян, запретив такую операцию с ИИС.

При этом он предложил разрешить покупать с ИИС больше акций российских компаний, доведя их в случае счетов типа «Б» с миллиона до трех миллионов рублей и предоставив налоговые льготы.