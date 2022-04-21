В Госдуме предложили ограничить доступ к иностранным акциям для россиян

Глава комитета Госдумы Аксаков предложил запретить покупку иностранных акций с ИИС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что следует ограничить доступ к покупке иностранных акций для россиян, запретив такую операцию с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента, где были продлены полномочия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает РБК.

Одновременно он предложил разрешить покупать с ИИС больше акций российских компаний, доведя их в случае счетов типа «Б» с миллиона до трех миллионов рублей и предоставив налоговые льготы.

Центробанк еще в 2019 году выражал недовольство тем, что владельцы ИИС получают налоговый вычет за инвестиции в иностранные ценные бумаги. В прошлом году Набиуллина указывала, что инвесторы с ИИС должны иметь право приобретения иностранных акций, однако, по ее мнению, налоговый вычет следует давать только за бумаги российских компаний.

Индивидуальный инвестиционный счет появился в России в начале 2015 года. От брокерского счета он отличается ограничением по сумме ввода — не более миллиона в год, и тем, что одно физическое лицо может открыть только один ИИС. Плюсом его является возможность получить налоговый вычет за инвестирование.

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Набиуллиной на пост главы Центробанка 18 марта. Ее полномочия продлены до 2027 года. Свою должность она занимает с 2013 года.