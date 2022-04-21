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Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ

Госдума продлила полномочия главы Банка России Набиуллиной еще на пять лет
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Госдума продлила полномочия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет, назначив ее с 24 июня на третий срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх поддержал ее кандидатуру на заседании. «Были ли ошибки у Центробанка? Были, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает», — прокомментировал он.

Она занимает пост с 2013 года. По закону председатель ЦБ назначается на должность Госдумой, но один и тот же человек не может занимать этот пост более трех сроков подряд.

Первый срок Набиуллиной длился четыре года, затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет в связи с изменением законодательства. Президент России Владимир Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной 18 марта. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал продлить ее полномочия 19 апреля.

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Платон Щукин
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