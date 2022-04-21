Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ

Госдума продлила полномочия главы Банка России Набиуллиной еще на пять лет

Госдума продлила полномочия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет, назначив ее с 24 июня на третий срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх поддержал ее кандидатуру на заседании. «Были ли ошибки у Центробанка? Были, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает», — прокомментировал он.

Она занимает пост с 2013 года. По закону председатель ЦБ назначается на должность Госдумой, но один и тот же человек не может занимать этот пост более трех сроков подряд.

Первый срок Набиуллиной длился четыре года, затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет в связи с изменением законодательства. Президент России Владимир Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной 18 марта. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал продлить ее полномочия 19 апреля.