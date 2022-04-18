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Профильный комитет Госдумы одобрил переназначение Набиуллиной на третий срок

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал переназначить Набиуллину на третий срок

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал продлить полномочия председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на третий срок, пишет РИА Новости. На рассмотрение всех депутатов этот вопрос вынесут 21 апреля. Текущие полномочия Набиуллиной истекают 24 июня.

Она является главой Банка России с июня 2013 года. Первый срок Набиуллиной длился 4 года, затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет в связи с изменением законодательства. Президент России Владимир Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной 18 марта. Если депутаты ее одобрят, новый срок станет для текущего председателя ЦБ последним — одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд.

В конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Набиуллина пыталась уйти в отставку после начала спецоперации на Украине, однако получила отказ со стороны Путина. Банк России опроверг эту информацию.

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Глава Центробанка выступила 18 апреля в Госдуме, где рассказала о последствиях западных санкций для России. По ее словам, для экономики страны начинается непростой период структурных изменений, но российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары. Также Набиуллина анонсировала смягчение валютных ограничений в стране.

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Софья Ермакова
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