Центробанк опроверг сообщения об отставке Набиуллиной

Центробанк РФ опроверг сообщения о желании Эльвиры Набиуллиной уйти в отставку

Центробанк (ЦБ) РФ опроверг сообщения о том, что Эльвира Набиуллина якобы хотела уйти в отставку. Об этом в среду, 23 марта, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал направить Набиуллиной просьбу прокомментировать сообщения о ее желании.

Перед этим источники Bloomberg сообщили, что глава Центробанка собиралась уйти в отставку, однако президент России Владимир Путин попросил ее остаться. Официальных комментариев ЦБ по этому факту не поступало.

Глава государства 18 марта внес в Государственную Думу кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность главы Центрального банка. Кандидатура внесена в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции.