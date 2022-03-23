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Песков отреагировал на сообщения о желании Набиуллиной уйти в отставку

Песков переадресовал Набиуллиной вопрос о ее планах уйти в отставку
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Просьбу прокомментировать сообщения о желании главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной лучше направить ей самой. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мне не известно об этом, лучше спросить Набиуллину», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что глава Центробанка собиралась уйти в отставку, однако президент России Владимир Путин попросил ее остаться. Официальных комментариев ЦБ по этому факту не поступало.

Глава государства 18 марта внес в Государственную Думу кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность главы Центрального банка. Кандидатура внесена в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции.

В начале марта Песков, реагируя на слухи о возможной отставке Набиуллиной, указывал, что Кремлю от этом ничего не известно. До этого он отмечал, что Путин не раз высоко оценивал работу Центрального банка и его председателя Эльвиры Набиуллиной.

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Варвара Кошечкина
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