Джонни Депп заявил, что больше никогда не будет сниматься в «Пиратах Карибского моря»

Голливудский актер Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщает Comicbook.

Во время судебного заседания по иску артиста к бывшей жене Эмбер Херд Депп сказал, что обвинения с ее стороны разрушили его карьеру. Из-за того, что актриса заявила о насилии со стороны экс-мужа, его лишили нескольких проектов, в том числе шестой части «Пиратов Карибского моря».

Актер заявил, что больше никогда не будет сниматься в этой франшизе, даже если у него будет такая возможность. По его словам, он не согласится на этот проект и в том случае, если Disney предложит ему 300 миллионов долларов.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.