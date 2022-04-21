Немцам посоветовали мыться по-кошачьи из-за России

Газета Bild посоветовала немцам мыться без мыла и поддерживать гигиену по-кошачьи

Газета Bild посоветовала немцам мыться по-кошачьи, отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.

«Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек», — пишет издание.

Дерматолог Яэли Адлер заявила газете, что редкое мытье не вредит личной гигиене, напротив, это полезно для кожи, чтобы на ней размножались «необходимые для здоровья бактерии».

По мнению эксперта, это не миф, и после трех недель без воды и мыла неприятные запахи исчезают, кожа начинает «процесс самоочищения».

Адлер отметила, что следует легкими движениями смывать грязь чистой водой без моющих средств, даже после активных занятий спортом. Она указала, что пот «растворяется в воде», стоит немного смочить тело. При недостатке свежести дерматолог посоветовала мыть четыре места: «пространство между ягодицами, плечи, ноги и пах».

«Вывод: классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте», — подытожила газета Bild.

В марте министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир посоветовал немцам снизить потребление мяса для противостояния политике России. Он заявил, что Россия использует поставки продовольствия как оружие. По его словам, Москва, очевидно, использует свои экспортные возможности для давления, и западные страны, прежде всего, должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире.

