Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Немцам посоветовали мыться по-кошачьи из-за России

Газета Bild посоветовала немцам мыться без мыла и поддерживать гигиену по-кошачьи

Фото: Pixabay

Газета Bild посоветовала немцам мыться по-кошачьи, отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.

«Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек», — пишет издание.

Материалы по теме:
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022

Дерматолог Яэли Адлер заявила газете, что редкое мытье не вредит личной гигиене, напротив, это полезно для кожи, чтобы на ней размножались «необходимые для здоровья бактерии».

По мнению эксперта, это не миф, и после трех недель без воды и мыла неприятные запахи исчезают, кожа начинает «процесс самоочищения».

Адлер отметила, что следует легкими движениями смывать грязь чистой водой без моющих средств, даже после активных занятий спортом. Она указала, что пот «растворяется в воде», стоит немного смочить тело. При недостатке свежести дерматолог посоветовала мыть четыре места: «пространство между ягодицами, плечи, ноги и пах».

«Вывод: классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте», — подытожила газета Bild.

В марте министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир посоветовал немцам снизить потребление мяса для противостояния политике России. Он заявил, что Россия использует поставки продовольствия как оружие. По его словам, Москва, очевидно, использует свои экспортные возможности для давления, и западные страны, прежде всего, должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о ликвидации «титулованного укронациста» в Попасной
Байден выступит с новым заявлением по России и Украине
В Ирландии рассказали о травле русскоговорящих детей
Подсчитана стоимость спасения мира от кризиса
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Немцам посоветовали мыться по-кошачьи из-за России
В G7 рассказали об ущербе мировой экономике от санкций против России
Создан способ определения рака кожи по анализам крови
«Большая семерка» пообещала усиливать давление на Россию из-за Украины
В честь юбилея королевы Елизаветы II выпустят куклу Барби
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.