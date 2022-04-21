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Власти подтвердили гибель шести человек в оборонном НИИ в Твери

Власти Тверской области подтвердили гибель 6 человек в оборонном НИИ

Фото: Пресс-служба правительства Тверской области / РИА Новости

При пожаре в научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО) погибли шесть человек, 27 пострадали. Это подтвердили власти региона, пишет ТАСС.

«По оперативным данным, в результате пожара пострадали 27 человек, шесть человек погибли», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области.

О пожаре в оборонном НИИ в Твери стало известно в четверг, 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже здания, огонь распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. По предварительной информации, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.

Очевидцы инцидента опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно столб черного дыма, поднимающийся от здания.

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Юлия Ямпольская
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