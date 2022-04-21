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Стало известно о пожаре в НИИ войск ВКО в Твери

В Твери произошел пожар в НИИ войск Воздушно-космической обороны
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Твери начался пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС

В ведомстве добавили, что в результате происшествия есть пострадавшие, их точное число уточняется.

На месте пожара работают караулы шести пожарных частей. Источник агентства в экстренных службах утверждает, что погиб один человек, пострадали еще 16. Люди получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания, завил он.

По словам собеседника агентства, площадь пожара в военном НИИ составляет одну тысячу квадратных метров.

Ранее пожар произошел в московском научно-исследовательском институте нейрохирурги имени Бурденко. Тогда 226 пациентов и 75 сотрудников клиники были эвакуированы из горящего здания и размещены в других корпусах.

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Анастасия Шейкина
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