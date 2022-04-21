В Греции заявили о приближении невыносимой ситуации из-за цен после санкций

Жители Греции заявили, что антироссийские санкции и рост цен оказывают негативное влияние

Беспрецедентно масштабные антироссийские санкции и рост цен на энергоносители оказывают крайне негативное влияние на Грецию, жители страны рассказали РИА Новости о приближении невыносимой ситуации.

Как заявил экономист Манолис Мпернидакис, для многих потребителей скоро настанет невыносимая ситуация, особенно для тех, у кого низкий доход. «Многим людям, возможно, придется сократить основные расходы, чтобы сбалансировать свой месячный семейный бюджет», — сказал он. По его словам, рост цен в первую очередь затронет энергетический сектор, учитывая текущую ситуацию на европейском энергетическом рынке, усугубленную санкциями Евросоюза против России.

«Энергоресурсы больше всего пострадали от этого роста, и это то, что будет продолжаться, и ситуация еще больше ухудшится в ближайшие несколько месяцев, особенно в случае введения новых санкций против России в отношении газа», — сказал экономист, добавив, что, если ЕС в ближайшее время не решит вопрос с поставками газа, а также применят к россиянам дополнительные санкции или если Россия «перекроет газовый кран», то «мы окажемся в очень серьезной ситуации».

По его словам, греки теперь стараются не пользоваться своими автомобилями, несмотря на пасхальный сезон, помня о необходимости экономить.

Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Так, инфляция в Германии составила 7,3 процента в марте. Это максимально высокий показатель за 40 лет. Инфляция в Чехии по итогам марта оказалась на уровне 12,7 процента, что стало рекордом за четверть века.