Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Греции заявили о приближении невыносимой ситуации из-за цен после санкций

Жители Греции заявили, что антироссийские санкции и рост цен оказывают негативное влияние

Фото: Pixabay

Беспрецедентно масштабные антироссийские санкции и рост цен на энергоносители оказывают крайне негативное влияние на Грецию, жители страны рассказали РИА Новости о приближении невыносимой ситуации.

Как заявил экономист Манолис Мпернидакис, для многих потребителей скоро настанет невыносимая ситуация, особенно для тех, у кого низкий доход. «Многим людям, возможно, придется сократить основные расходы, чтобы сбалансировать свой месячный семейный бюджет», — сказал он. По его словам, рост цен в первую очередь затронет энергетический сектор, учитывая текущую ситуацию на европейском энергетическом рынке, усугубленную санкциями Евросоюза против России.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

«Энергоресурсы больше всего пострадали от этого роста, и это то, что будет продолжаться, и ситуация еще больше ухудшится в ближайшие несколько месяцев, особенно в случае введения новых санкций против России в отношении газа», — сказал экономист, добавив, что, если ЕС в ближайшее время не решит вопрос с поставками газа, а также применят к россиянам дополнительные санкции или если Россия «перекроет газовый кран», то «мы окажемся в очень серьезной ситуации».

По его словам, греки теперь стараются не пользоваться своими автомобилями, несмотря на пасхальный сезон, помня о необходимости экономить.

Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Так, инфляция в Германии составила 7,3 процента в марте. Это максимально высокий показатель за 40 лет. Инфляция в Чехии по итогам марта оказалась на уровне 12,7 процента, что стало рекордом за четверть века.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условие для завершения спецоперации на Украине
Канцлеру Германии предрекли отставку из-за поставок оружия Украине
В США захотели закрыть программу разработки подводных беспилотников
В США предложили пожить в «самом уединенном» доме мира
Экс-чиновник Украины рассказал о возможном местоположении Медведчука
В Греции заявили о приближении невыносимой ситуации из-за цен после санкций
Си Цзиньпин заявил о недопустимости выбрасывания какой-либо страны «за борт»
Объяснена причина сближения Польши и США
Президент Филиппин потребовал денег от богатых стран
Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» рассказал о проблемах с алкоголем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.