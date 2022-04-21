Россияне рассказали о главных проблемах в сфере ЖКХ

Главными проблемами в сфере ЖКХ оказались плохое состояние домов и непрозрачность платежек

Главными проблемами в сфере ЖКХ россияне назвали плохое состояние домов и непрозрачность начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). О самых частых жалобах граждан рассказала организация НП «ЖКХ Контроль», пишет «Российская газета».

Ненадлежащим содержанием многоквартирных зданий и качеством ремонта в них оказались недовольны 16,7 процентов обращавшихся на горячие линии россиян. Второе место заняли претензии к платежках за ЖКУ — их выразили 15,1 процента респондентов. В тройку самых популярных также вошли проблемы с управлением домом, на которые указали 13,4 процента обратившихся.

В «ЖКХ Контроль» пояснили, что в целом с начала 2021 года перечень основных жалоб россиян не изменился. Как отметил директор организации Сергей Сохранов, несмотря на отмену самоизоляции, люди продолжают по привычке следить за состоянием общедомового имущества.

«Важнейшим вопросом из года в год является и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. Однако в первом квартале года это носит более явный характер, поскольку некоторые управляющие организации поднимают тариф за текущий ремонт, а также производится корректировка платы по отоплению. Также в этом же году влияние оказала сложная экономическая ситуация — собственники более пристально следят за расходами на ЖКУ», — добавил специалист.

Всего за первый квартал 2022 года на горячие линии «ЖКХ Контроль» поступило более 6,7 тысячи обращений в 75 регионах России. Среди прочих популярных причин для недовольства в коммунальной сфере эксперты упомянули проблемы с благоустройством дворов, качество коммунальных услуг и капремонта, общие собрания собственников, вывоз мусора, а также вопросы о составе, возврате или распоряжении общим имуществом.

Ранее стали известны главные для россиян проблемы при ремонте. По данным опроса «СберУслуги» и Rambler&Co таковыми оказались невозможность уложиться в бюджет, нехватка материалов и недовольство работой подрядчиков.