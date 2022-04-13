Названы главные проблемы при ремонте

РБК: россияне назвали главной проблемой при ремонте невозможность уложиться в бюджет

Россияне назвали главные проблемы при ремонте. «СберУслуги» и Rambler&Co провели опрос среди 6,1 тысячи граждан страны, результаты исследования приводит РБК.

81 процент респондентов заявили, что сталкиваются со сложностями во время ремонта жилья. Основной проблемой является невозможность уложиться в бюджет — ее выделили 36 процентов участников опроса. Второе место в списке наиболее часто встречающихся проблем заняла нехватка материалов — на нее пожаловались 20 процентов. Еще 18 процентов остались недовольны работой подрядчиков, 12 процентов не смогли закончить ремонт в намеченный срок; 9 процентов респондентов отметили низкое качество материалов, а 5 процентам пришлось сменить рабочую бригаду.

47 процентов участников исследования делали ремонт самостоятельно, 28 процентов — с помощью рабочих, 20 процентов полностью полагались на подрядчиков. Пять процентов ни разу не ремонтировали жилье. 51 процент респондентов делали ремонт из-за желания обновить устаревший интерьер, 24 процента — по причине технической необходимости. 13 процентов россиян были вынуждены сделать ремонт после покупки квартиры в новостройке без отделки, еще 12 процентов хотели переделать новое жилье с готовым ремонтом по своему вкусу.

На народные приметы при ремонте ориентируются 16 процентов жителей России. 20 процентов запускают в только что отремонтированный дом кота, 10 процентов начинают работы в определенные дни, а 8 процентов кладут хлеб и соль «для домового» после завершения ремонта. Еще 4 процента участников прячут обереги на удачу, 2 процента не используют «несчастливые» материалы.

Ранее опрос гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» выявил, что россияне начали экономить на ремонте. Примерно каждый четвертый выбирает более дешевые материалы и отказывается от услуг дизайнеров. Половина респондентов решили вовсе не заканчивать обновление жилья.