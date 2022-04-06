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Россияне начали экономить на ремонте

Две трети участников опроса «ВсеИнструменты.ру» рассказали об экономии на ремонте

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В изменившейся экономической ситуации многие россияне начали экономить на ремонте, следует из опроса онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». Данные исследования приводит РИА Новости.

Об экономии рассказали две трети опрошенных. 29 процентов из них сделали выбор в пользу бюджетных материалов, примерно столько же отказались от услуг дизайнера, четверть решила не привлекать к работе профессиональной строительной бригады.

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Из тех опрошенных, кто уже начал ремонт, продолжают его чуть более половины. Каждый четвертый уже занят чистовой отделкой, пятая часть — установкой мебели и сантехники. Четверть респондентов сообщает, что стоимость ремонта теперь изменилась на 10-20 процентов, однако еще 25 процентов говорят о росте стоимости до 40 процентов.

Ранее в агентстве «ИНКОМ-Недвижимость» обратили внимание, что покупатели квартир в московских новостройках тоже начали экономить, выбирая жилье меньшей площади. За март 2022 года квадратный метр в московских новостройках (в старых границах города) подорожал на 2,5 процента, за год — на 28 процентов, его средняя стоимость достигла 352,2 тысячи рублей. Застройщики стараются не повышать цены, чтобы не останавливать спрос.

Платон Щукин
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