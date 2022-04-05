В Москве начали экономить на квартирах

Цена квадратного метра в новостройках Москвы достигла 352,2 тысячи рублей

За март 2022 года квадратный метр в московских новостройках (в старых границах города) подорожал на 2,5 процента, за год — на 28 процентов, его средняя стоимость достигла 352,2 тысячи рублей. Застройщики стараются не повышать цены, чтобы не останавливать спрос. В то же время покупатели начинают экономить, выбирая жилье меньшей площади, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Из-за снижения доходов и текущей неопределенности приоритеты покупателей смещаются к приобретению небольших квартир, констатируют риелторы. Многие желавшие приобрести «трешки» останавливают выбор на двухкомнатных вариантах, с «двушек» переключаются на «однушки».

«Чтобы не шокировать покупателей повышением цен на величину подорожания стройматериалов (около 30 процентов), девелоперы ищут способы сохранить действующие цены, — отмечают эксперты. — Например, на рынке стали предлагать отделку как опцию, а не готовый продукт. Увеличилось предложение квартир без отделки и межкомнатных перегородок. В марте в Москве доля квартир с отделкой под ключ сократилась на 3 процента».

По данным «ИНКОМ», всего в Москве (без учета проектов на присоединенных территориях) продается 29,46 тысячи лотов в новостройках. За март число квартир на рынке увеличилось на 2,5 процента, за год — на 34 процента.

«Программа льготной ипотеки со ставкой 12 процентов поспособствует возврату на рынок части клиентов, — прогнозируют специалисты. — К сожалению, вернутся не все, так как впереди у многих людей финансовая неопределенность. Кроме того, после ухода из страны зарубежных компаний неизбежно вырастет число безработных».

Ранее Москве пообещали затяжную стагнацию рынка жилья. Спецоперация на Украине и ее экономические последствия спровоцировали резкий рост цен на жилье в городе, сообщили аналитики. Инвесторы захотели спасти в недвижимости свои капиталы, продавцы массово пересмотрели стоимость квартир. Но ажиотаж на рынке не продлится долго, предположили эксперты.