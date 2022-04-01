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Москве пообещали затяжную стагнацию рынка жилья

Аналитики ИРН предрекли Москве значительное падение спроса на квартиры

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Спецоперация на Украине и ее экономические последствия спровоцировали резкий рост цен на жилье в Москве. Инвесторы захотели спасти в недвижимости свои капиталы, продавцы массово пересмотрели стоимость квартир. Но ажиотаж на рынке не продлится долго, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ИРН, в марте стоимость квадратного метра в среднем по Москве подскочила сразу на 5,6 процента, до 267,5 тысячи рублей. Боясь продешевить, часть продавцов выставили заградительные ценники, прибавив к прежней цене до 20 процентов, а иногда и больше.

«Ажиотаж, скорее всего, продлится недолго, — предрекают аналитики. — Инвесторов с живыми деньгами и покупателей с одобренной ипотекой в лучшем случае хватит для поддержания спроса в апреле, но даже это не гарантировано, <...> а новому спросу взяться неоткуда, учитывая, что отечественную экономику ждет рецессия, а россиян — падение доходов». Эксперты обещают, что «совсем вторичный рынок, конечно, не умрет», но ему грозит значительное падение спроса и затяжная стагнация.

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Нина Ташевская
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