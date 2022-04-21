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В России отменили плановые и внеплановые проверки вузов

Глава Минобрнауки Фальков сообщил об отмене плановых и внеплановых проверок вузов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2022 году отменены плановые и неплановые проверки российских вузов. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что правительством России был введен мораторий на проверки высших учебных заведений. «Речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 году проводиться не будут», — добавил Фальков.

Ранее глава Минобрнауки заявил, что в России введут обязательный курс истории для всех студентов. На профильных факультетах преподавание этого предмета сокращено или отдано на самостоятельное изучение учащихся, считает он.

Фальков отметил, что концепция преподавания данной дисциплины для учащихся высших учебных заведений будет создана в ближайшее время.

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Никита Абрамов
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