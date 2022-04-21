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Подарившая куртку Путину россиянка решила запустить ее массовое производство

Ura.ru: дизайнер Королева рассказала о росте спроса на модель подаренной Путину куртки

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Дизайнер из Екатеринбурга Инна Королева, подарившая куртку президенту России Владимиру Путину, решила запустить модель в массовое производство. Об этом женщина рассказала в интервью с Ura.ru.

В среду, 20 апреля, в Екатерининском зале Кремля состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Во время мероприятия основательница бренда Inna Koroleva Lab. подарила главе государства куртку собственного производства.

Упомянутая вещь сшита из трикотажного материала темно-синего цвета и декорирована нашивками в виде флага и герба России. Модельер рассказала, что после вручения подарка главе государства был отмечен стремительный рост спроса на изделие. Первые заказы, по словам россиянки, поступили от присутствовавших на встрече.

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Королева планирует запустить данную модель в производство, однако не раскрывает ее стоимость. Сообщается, что куртка была изготовлена как подарок и по этой причине расходы не были зафиксированы. Предпринимательница призналась, что размер одежды президента Путина определяла наугад, пересматривая телевизионные выступления, а затем получила подтверждение от службы протокола.

Ранее в феврале в ходе церемонии вручения госнаград парфюмер Антонина Витковская подарила Путину набор духов, которые производятся на фабрике «Новая заря». В комплекте присутствовал аромат «Красная Москва», который, по словам женщины, мог стоять на туалетном столике мамы Путина. Витковская сообщила, что рецептура парфюма была сохранена.

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Карина Черных
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