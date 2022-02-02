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Путину подарили духи «с туалетного столика мамы»

Парфюмер Витковская на церемонии вручения госнаград подарила Путину духи «Красная Москва»

Фото: VladKK / Shutterstock

Президенту России Владимиру Путину в ходе церемонии вручения госнаград в качестве подарка передали набор духов, которые производятся на фабрике «Новая заря». Видеозапись мероприятия, состоявшегося в среду, 2 февраля, опубликована на сайте Кремля.

Так, на записи запечатлено выступление советника гендиректора парфюмерной фабрики «Новая заря» Антонины Витковской, удостоенной ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Она рассказала, что передала помощникам главы государства парфюмерный набор, куда вошел небезызвестный аромат «Красная Москва», который, отметила Витковская, мог стоять и на туалетном столике мамы Путина. Парфюмер подчеркнула, что фабрика сумела сохранить рецептуру легендарных духов, популярных как среди российских, так и иностранных женщин.

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«Если у вас будет три минуты, когда вы будете пить чай или кофе, посмотрите, пожалуйста. И, действительно, вы поймете, что это парфюмерия очень высокого качества», — заключила Витковская.

Путин вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Орденов и почетных званий удостоены более 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях. Глава государства принял деятелей в Екатерининском зале Кремля.

В декабре 2021 года «Лента.ру» подсчитала приблизительную стоимость новогоднего подарка Путину от белорусского коллеги Александра Лукашенко. Так, корзина с белорусскими продуктами обошлась примерно в 8174 рубля, а цена набора со стеклозавода «Неман» в Гродненской области достигла примерно 28 тысяч рублей.

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Варвара Кошечкина
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