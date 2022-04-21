Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин подтвердил планы сохранить жизнь всем сдавшимся в Мариуполе

Путин подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантировано право на жизнь

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подтвердил, что всем бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов, а также иностранным наемникам, решившим сдаться в плен российским войскам в Мариуполе, гарантировано право на жизнь. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Он также подчеркнул, что со всеми, кто сложит оружие, будут обращаться согласно нормам международного права — им гарантировано право на физическую неприкосновенность и квалицированную медицинскую помощь.

Ранее Путин предложил отменить планы по штурму завода «Азовсталь», где укрылись последние способные оказывать сопротивление украинские бойцы, оставшиеся в Мариуполе. Президент подчеркнул, что под предприятием находится глубокая сеть тоннелей, бои в которой приведут к большим потерям для атакующих.

«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — заявил он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в «Азовстали» сейчас заблокированными остаются около 2000 бойцов Украины, 1478 уже сдались в плен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил об освобождении Мариуполя
Минобороны сообщило об обстреле 1001 военного объекта на Украине
Минобороны сообщило о взятии под контроль украинского города Кременная
Кобзону установят памятник в центре Москвы
Главный архитектор столицы дал оценку своему предшественнику
Шойгу назвал данные по потерям украинской армии в Мариуполе
56-летняя актриса взволновала фанатов снимком в бикини
Бизнесу назвали способ эффективного привлечения сотрудников
У звезды сериала «Во все тяжкие» Аарона Пола родился сын
Россиянам назвали самые доступные направления отдыха на майские праздники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.