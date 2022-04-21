Путин подтвердил планы сохранить жизнь всем сдавшимся в Мариуполе

Путин подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантировано право на жизнь

Президент России Владимир Путин подтвердил, что всем бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов, а также иностранным наемникам, решившим сдаться в плен российским войскам в Мариуполе, гарантировано право на жизнь. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Он также подчеркнул, что со всеми, кто сложит оружие, будут обращаться согласно нормам международного права — им гарантировано право на физическую неприкосновенность и квалицированную медицинскую помощь.

Ранее Путин предложил отменить планы по штурму завода «Азовсталь», где укрылись последние способные оказывать сопротивление украинские бойцы, оставшиеся в Мариуполе. Президент подчеркнул, что под предприятием находится глубокая сеть тоннелей, бои в которой приведут к большим потерям для атакующих.

«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — заявил он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в «Азовстали» сейчас заблокированными остаются около 2000 бойцов Украины, 1478 уже сдались в плен.

