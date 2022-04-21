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Шойгу рассказал о способных добить до Таганрога ракетах боевиков в Мариуполе

Шойгу рассказал, что боевики стянули в Мариуполь способные добить до Таганрога ракеты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что украинские военные в Мариуполе имели ракеты, способные добить до российских городов — Таганрога и Ростова-на-Дону. Слова главы оборонного ведомства передает РИА Новости.

Он рассказал, что боевики стянули в украинский город большое количество тяжелого вооружения и военной техники — танки, ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, а также тактические ракетные комплексы «Точка-У».

Шойгу заметил, что у «Точки-У» дальность стрельбы составляет 120 километров. «А наш Таганрог — 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится», — уточнил он.

По словам министра, в Мариуполе были обнаружены украинские запасы ракет, горюче-смазочных материалов и еды для длительного ведения боевых действий. Он также доложил, что основные объекты городской инфраструктуры были заминированы и заблокированы плавкранами.

В четверг, 21 апреля, Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава государства в свою очередь назвал успехом завершение боевой работы по освобождению города и поручил представить участвовавших в ней российских военных к государственным наградам. Он также подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантирована жизнь.

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Варвара Кошечкина
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