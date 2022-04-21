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Депутату Рашкину предложили 3,5 года условно за убитого на охоте лося

Прокурор запросил наказание в 3,5 года условно депутату Рашкину за убитого на охоте лося

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Калининском суде Саратовской области в ходе прений сторон прокурор, представляющий государственное обвинение, попросил приговорить депутата Госдумы Валерия Рашкина к 3,5 года условно за убийство лося на охоте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Второго фигуранта дела предпринимателя Александра Гношева предложено оштрафовать на 1 миллион рублей. Прокурор считает их виновными по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Рашкин просил суд ограничиться штрафом и пообещал полностью возместить причиненный охотхозяйству ущерб.

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13 апреля он заявил, что купил лося взамен застреленного им на незаконной охоте. Однако животное власти не могут принять, сообщила депутат нижней палаты российского парламента Ольга Алимова. «Он приобрел лося, который Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях», — подчеркнула она.

Рашкин также возместил ущерб за убитого лося, выплатив 628 тысяч рублей процессуальных издержек.

В ночь на 29 октября 2021 года депутат со знакомыми охотился на лося в Саратовской области без разрешения на это. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили ее в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.

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Любовь Ширижик
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