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«Наживающимся на украинском конфликте» США пригрозили расплатой

Хуаньцю шибао: наживающиеся на российско-украинском кризисе США в конце концов поплатятся

Фото: Pixabay

Вице-президент Китайского общества международных отношений и декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета Лю Цзюнь в статье газете «Хуаньцю шибао» пригрозил расплатой США, которые наживаются на конфликте и ищут выгоду в российско-украинском кризисе.

Эксперт отметил, что после обострения вокруг Украины Вашингтон и его западные союзники увеличили экономическую и военную помощь Киеву, а также усилили санкции против России, «как бы случайно способствовали» бессрочному продолжению кризиса.
По мнению Лю Цзюня, таким образом США максимально реализовывают свои стратегические и экономические интересы и поддерживают гегемонию, манипулируя НАТО и контролируя Европу.

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Жесткие антироссийские рестрикции ухудшили инвестиционный климат в России, крупные компании покинули ее рынок, что спровоцировало возвращение глобального капитала в Соединенные Штаты, указал эксперт.

Лю Цзюнь добавил, что в российско-украинском конфликте нет победителя, в нем выигрывают только США, которые получили «богатый урожай» и надеются на затягивание кризиса.

«Я полагаю, что в краткосрочной перспективе повторение истории "зарабатывания денег на военном конфликте", безусловно, может принести Соединенным Штатам очевидную пользу, но в долгосрочной перспективе это просто выступление в роли собственного "могильщика", и история со временем это докажет», — заключил автор статьи.

Ранее французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта назвал выигравших от кризиса на Украине. Как считает эксперт, кризис на Украине подтолкнет мир к отказу от гегемонии доллара, укрепив позиции юаня на международном уровне.

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Марина Совина
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