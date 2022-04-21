Во Франции назвали выигравших от кризиса на Украине

Французский экономист заявил Le Monde, что кризис на Украине приведет к отказу от доллара

Французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта в беседе с Le Monde назвал выигравших от кризиса на Украине.

Как считает эксперт, кризис на Украине подтолкнет мир к отказу от гегемонии доллара, укрепив позиции юаня на международном уровне. Он напомнил, что с 2001 по 2021 год доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 70 с небольшим до 59 процентов. При этом вес юаня в них пока ограничен, но он быстро растет. «Потому что ряд стран — в особенности азиатских — пытаются уйти из зоны влияния Запада», — отметил он, добавив, что в этой связи события на Украине должны будут ускорить «восхождение юаня на международном уровне и потерю долларом своего главенствующего положения».

По словам экономиста, КНР уже получила преимущество в указанной области благодаря свободному хождению цифрового юаня на всей своей территории. В то же время трудности с американской валютой начали проявляться еще в 80-е годы прошлого века, когда начался расцвет «неолиберальной глобализации».

Аглиетта читает, что цифровые валюты помогут укрепить независимость стран от международных финансовых потоков, однако в таком случае для того, чтобы эти страны могли торговать друг с другом и избегать финансового хаоса, необходима глубокая реформа мировой финансовой системы и создание общего цифрового протокола. При этом для такого шага потребуется укрепить международное сотрудничество.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить уход внешней торговли от долларов и евро. Он также призвал осуществлять расчеты в рублях и «в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров».