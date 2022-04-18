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Путин поручил ускорить уход внешней торговли от долларов и евро

Путин поручил ускорить отказ от валют «недружественных» стран во внешней торговле

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить уход от долларов и евро при совершении внешнеторговых сделок. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров», — отметил Путин.

По его словам, введенные в отношении России санкции негативно сказались на отечественном бизнесе, затруднили его логистику поставок, а также создали препятствия для проведения расчетов.

В конце марта Путин поручил перевести оплату поставок российского газа в европейские страны, которые официальная Москва считает «недружественными», в рубли. Позднее была раскрыта новая схема расчетов, из которой следует, что платежи в пользу «Газпромбанка» будут по-прежнему проводиться в евро, после чего кредитная организация самостоятельно будет покупать российскую валюту.

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Платон Щукин
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